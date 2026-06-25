Catalá visita les obres de reparació del poliesportiu d’Orriols

Després de quasi dos anys tancat, el poliesportiu d’Orriols es troba camí cap a la recuperació.
Les màquines ja treballen a l’interior d’este complex del districte de Rascanya per a dur a terme una rehabilitació integral, amb l’objectiu de retornar al barri una de les seues infraestructures més reclamades i necessàries.
L’Ajuntament de València ha iniciat formalment unes obres amb un pressupost superior al milió d’euros (més d’1,36 milions), destinats a solucionar els greus problemes estructurals que arrossegava l’antic edifici, clausurat l’agost de 2024 per motius de seguretat.
El termini d’execució és de nou mesos. Les actuacions se centraran especialment en la coberta de la piscina, la zona més deteriorada, així com en la restauració d’estructures danyades i la millora del manteniment general.
La reforma també inclou la renovació dels espais interiors, la revisió completa de les instal·lacions tècniques i la dotació de la sala d’activitats amb equipament esportiu modern.
L’objectiu de la corporació municipal és reobrir el poliesportiu amb màximes garanties de seguretat i dignitat. L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha destacat que l’actuació respon a una demanda històrica del barri d’Orriols i ha subratllat la importància de continuar invertint en la zona.
Amb l’arrancada de les obres es posa fi a un llarg període de reivindicacions veïnals. Si es compleixen els terminis, la primavera de l’any vinent els veïns podran tornar a gaudir d’un poliesportiu modern, segur i plenament integrat en el barri.