Detinguts dos joves per robatoris amb el ‘mètode de l’abraçada’ a Càrcer

La Guàrdia Civil arresta un home i una dona a Gavarda després d’un robatori violent a una persona major a Càrcer
El grup seleccionava víctimes vulnerables i ja havia actuat en altres províncies com Jaén i Almeria
La Guàrdia Civil ha detingut a dos joves, un home i una dona de 19 i 20 anys, per un robatori amb violència i intimidació comés a Càrcer (València) utilitzant el conegut com a ‘mètode de l’abraçada’.
Els fets van tindre lloc el 10 de juny, quan una dona va abordar al carrer un veí d’edat avançada simulant afecte. En eixe moment, li va arrabassar una joia d’un fort tiró, provocant-li diverses lesions, i va fugir junt amb un còmplice en un vehicle.
La víctima va reconéixer els autors i el vehicle utilitzat en la fugida
La ràpida alerta a les forces de seguretat va permetre localitzar el vehicle a Càrcer. Els sospitosos van intentar fugir a gran velocitat, però finalment van ser interceptats després del bloqueig de la CV-557.
Durant la denúncia, la víctima va reconéixer plenament la detinguda i el turisme utilitzat en la fugida, fet que va reforçar la investigació policial.
Posteriorment, les diligències han confirmat que es tracta d’un grup itinerant, especialitzat en municipis menuts i en l’elecció de persones vulnerables, especialment persones majors o amb mobilitat reduïda. A este grup se li atribuïxen almenys dos robatoris similars en Jaén i Almeria durant el mateix mes.
Els detinguts van ser arrestats a Gavarda i se’ls imputa un delicte de robatori amb violència i intimidació. Les diligències han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Xàtiva.
La Guàrdia Civil ha alertat de la perillositat d’este modus operandi, que sovint combina engany, contacte físic i violència sobtada, i ha remarcat la importància de mantindre la precaució, especialment en zones poc transitades o enfront de desconeguts.