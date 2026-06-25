El Big Sound arriba este cap de setmana a Torrent i comptarà amb un Punt Violeta i diverses mesures de seguretat

El Big Sound torna a Torrent per fer ballar i cantar els seus veïns. L’oci segur i lliure de por torna a ser una prioritat absoluta este cap de setmana a la Comunitat Valenciana.
La Generalitat instal·larà un Punt Violeta en el festival amb l’objectiu de garantir que la música i la festa es puguen gaudir amb total llibertat i respecte.
Este espai no sols oferirà informació i assessorament, sinó que servirà com un lloc de primera atenció i estarà coordinat de manera immediata amb els serveis d’emergències i les forces de seguretat.
La utilitat d’aquests recursos és innegable. L’estiu passat, en 2025, els Punts Violeta de la Generalitat van atendre més de set mil consultes en diferents macroesdeveniments, demostrant ser una ferramenta essencial.
També es posarà en marxa un operatiu especial preventiu per reforçar la seguretat i assegurar un festival d’èxit, amb l’objectiu de la protecció d’assistents, treballadors i veïns.
Torrent es prepara perquè la música i l’estiu sonen millor i es puguen gaudir en pau, seguretat i sense por.