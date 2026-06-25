El Corbera Blues Festival presenta el cartell de l’11a edició amb grans noms internacionals del blues

Stephen Hull, Sheryl Youngblood i Johnny Iguana encapçalen un festival amb 11 concerts gratuïts del 26 al 28 de juny
El parc Rosa dels Vents serà l’escenari principal d’un esdeveniment que omplirà Corbera de música, activitats i cultura blues
Corbera celebra este cap de setmana l’11a edició del Corbera Blues Festival, un dels esdeveniments més destacats del panorama blues estatal, que reunirà artistes internacionals i nacionals amb un programa de 11 concerts gratuïts del 26 al 28 de juny.
El cartell està encapçalat per tres referents del blues de Chicago: el guitarrista Stephen Hull, la cantant Sheryl Youngblood i el pianista Johnny Iguana, que lideren la proposta Chicago Summer Tour, encarregada de tancar la primera nit del festival.
Un programa amb artistes internacionals, escenaris repartits pel poble i activitats paral·leles
La major part de les actuacions es faran al parc Rosa dels Vents, escenari principal del festival, encara que també s’instal·laran espais musicals en altres punts del municipi per a estendre l’ambient blues per tota la localitat.
El dissabte, la banda italiana Riccardo Grosso Band posarà el punt final a la nit amb el seu estil cru i hipnòtic, mentre que el projecte de Richard Ray Farrell reunirà músics de gran trajectòria com Julian Vaughn, Kris Jefferson i Álvaro Gandul. A més, el mateix Farrell actuarà en format acústic, igual que el britànic Dave Thomas, que oferirà un concert íntim inspirat en el blues dels anys seixanta.
Un altre dels moments destacats serà la actuació de Richard “White Boy” White, que compartirà escenari amb l’artista francesa Noémie Delavennat, en una proposta que combina força i sensibilitat musical.
El festival també comptarà amb presència valenciana amb bandes com The Ubangi Stomp, que celebra el seu desé aniversari, Epi y Blues i Rom & The Obsolettes, representants de l’escena local i comarcal.
A més, hi haurà espai per al talent emergent amb les actuacions de l’alumnat de l’escola Espai de Rock, així com la tradicional jam session, on músics professionals i aficionats compartiran escenari. En finalitzar, els assistents podran gaudir de la tradicional paella valenciana popular.
El festival, impulsat per l’Ajuntament de Corbera, continua creixent any rere any i s’ha consolidat com un referent cultural i turístic que atrau visitants de diverses nacionalitats i genera un important impacte econòmic en la comarca. Per l’escenari del festival han passat artistes de prestigi com Billy Branch, Tommy Castro, Lluís Coloma o Alex Zayas, entre molts altres.