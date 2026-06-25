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El preu del peix es dispara un 10% i complica la cistella de la compra

Menjar peix fresc s’està convertint en un autèntic luxe per a moltes famílies.

En l’últim mes, el preu dels productes del mar ha registrat una pujada mitjana del 10%, un increment impulsat per l’encariment del combustible per a les flotes pesqueres, les menors captures a causa dels temporals i els costos de distribució.

Les peixateries de barri i els supermercats ja acusen aquest repunt, que afecta especialment espècies de consum diari com el lluç i el salmó.

Els consumidors es veuen obligats a canviar els seus hàbits, optant pel producte congelat o reduint dràsticament el seu consum de proteïna marina.

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