El preu del peix es dispara un 10% i complica la cistella de la compra

Menjar peix fresc s’està convertint en un autèntic luxe per a moltes famílies.
En l’últim mes, el preu dels productes del mar ha registrat una pujada mitjana del 10%, un increment impulsat per l’encariment del combustible per a les flotes pesqueres, les menors captures a causa dels temporals i els costos de distribució.
Les peixateries de barri i els supermercats ja acusen aquest repunt, que afecta especialment espècies de consum diari com el lluç i el salmó.
Els consumidors es veuen obligats a canviar els seus hàbits, optant pel producte congelat o reduint dràsticament el seu consum de proteïna marina.