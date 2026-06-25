La Diputació col·laborarà en la substitució de la coberta del trinquet de Sueca

L’Ajuntament i la Diputació treballen per a reobrir una instal·lació esportiva clausurada des del mes de gener
El projecte s’inclourà en el Pla de Trinquets per a recuperar un espai clau per a la pilota valenciana a la Ribera Baixa
La Diputació de València ha expressat la seua predisposició a col·laborar en la substitució de la coberta del trinquet municipal Eusebio de Sueca, després dels danys provocats pels temporals de vent i granís que van obligar al seu tancament el passat 31 de gener.
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha aconseguit el compromís de la vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguix, durant una visita institucional a la instal·lació, actualment clausurada per motius de seguretat.
Un projecte clau per a recuperar l’activitat esportiva i cultural
El consistori ha explicat que ja s’ha aprovat una modificació de crèdit municipal que permetrà encarregar la redacció del projecte tècnic per a la nova coberta, pas previ imprescindible per a iniciar la rehabilitació.
Paral·lelament, l’Ajuntament manté converses amb la Federació de Pilota Valenciana i la Diputació per a aconseguir un cofinançament de l’actuació, considerada prioritària per a la reactivació esportiva del municipi.
El tancament del trinquet ha afectat tant el Club de Pilota Valenciana Xúquer com les competicions federatives i les partides professionals, obligant els equips a desplaçar-se a altres municipis per a poder entrenar i competir.
L’alcalde ha remarcat que el trinquet és un emblema cultural i esportiu de la Ribera Baixa, i ha expressat la urgència de reobrir una instal·lació que considera essencial per a la vida esportiva local.
Per la seua banda, Natàlia Enguix ha manifestat la voluntat de la Diputació d’incloure esta actuació dins del Pla de Trinquets, amb l’objectiu de recuperar com més prompte millor l’activitat esportiva en una infraestructura considerada clau per a la pilota valenciana a la província.