La Generalitat desplega el major dispositiu contra incendis forestals de la seua història amb 4.400 professionals

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentat a Enguera el dispositiu estival de prevenció i extinció d’incendis forestals
El dispositiu estival compta amb el major desplegament de la història de la Comunitat Valenciana, amb més de 4.400 professionals i una inversió de prop de 300 milions d’euros.
L’operatiu integra bombers forestals, consorcis provincials, brigades forestals, policies, agents mediambientals, tècnics i personal de vigilància, coordinats amb un ampli dispositiu de mitjans terrestres i aeris distribuïts per tot el territori.
Entre els recursos disponibles destaquen 20 mitjans aeris, 56 unitats terrestres de bombers forestals, 132 unitats mòbils de vigilància preventiva, 65 observatoris forestals, 17 equips de coordinació forestal i una xarxa de camions autobomba i drons per reforçar la resposta davant qualsevol emergència.
Durant la presentació, Pérez Llorca ha insistit en la importància de la prevenció i de la campanya Stop al Foc, recordant que nou de cada deu incendis forestals tenen origen humà. Per això ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana, al compliment de la normativa i a avisar immediatament al telèfon 112 davant qualsevol columna de fum.
La Generalitat afronta la campanya d’estiu amb el dispositiu més ampli desplegat fins ara, reforçant la vigilància, la prevenció i la capacitat de resposta per protegir els espais forestals de la Comunitat Valenciana.