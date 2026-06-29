El regadiu valencià demana el seu propi espai a Europa impulsat per una forta ampliació de les inversions hídriques

L’ambiciós creixement dels fons destinats a les infraestructures hídriques s’ha convertit en l’argument clau per a exigir que la Unió Europea reconega la singularitat de l’agricultura mediterrània de cara als pròxims anys.
La Generalitat ha dissenyat un potent increment pressupostari en matèria d’aigua, que es traduïx en una ampliació històrica de les inversions en regadius, eficiència de l’aigua i protecció davant inundacions.
Esta aposta busca consolidar el lideratge de la Comunitat Valenciana en l’ús d’aigua regenerada i la modernització del camp. Per traslladar-ho, el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, junt amb FECOREVA, ha fet una agenda de treball a Brussel·les.
L’expansió d’estes ajudes respon a la necessitat de mostrar a Europa la realitat climàtica mediterrània (sequeres i pluges torrencials). Amb el reg valencià ja quasi totalment modernitzat, es defensa que la tecnologia i la reutilització de l’aigua són una necessitat ambiental, no un privilegi. També es reclama que la UE no només impose restriccions, sinó que done suport als territoris adaptats al canvi climàtic i garantisca la seguretat alimentària i la supervivència del sector agrari.