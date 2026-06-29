La Generalitat reforçarà la formació de les policies locals en l’ús de la xarxa de comunicacions d’emergències

Emergències ampliarà els cursos sobre la xarxa Comdes i destinarà prop d’un milió d’euros a millorar l’equipament policial
Una nova enquesta permetrà actualitzar les necessitats dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana
La Generalitat reforçarà les accions formatives dirigides a les policies locals de la Comunitat Valenciana sobre el maneig de la xarxa de Comunicacions Mòbils d’Emergències i Seguretat (Comdes), amb l’objectiu de millorar la preparació dels agents i optimitzar la resposta davant situacions d’emergència.
Així ho ha anunciat el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, després d’una reunió mantinguda a Carlet amb responsables de policies locals de la província de València, en la qual també s’han presentat les conclusions d’un estudi elaborat a partir d’una enquesta realitzada durant 2024.
L’informe revela que, encara que el 83,5 % dels cossos policials estan integrats en la xarxa Comdes, només el 41,2 % dels agents disposen de formació específica per a utilitzar-la. En el cas de la província de València, este percentatge s’eleva fins al 43 %, per damunt d’Alacant i Castelló.
Per este motiu, la Conselleria intensificarà la programació formativa que ja desenvolupa l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), una mesura que es complementarà amb una important inversió en equipament. Els pressupostos de 2026 inclouen 955.000 euros en ajudes per a l’adquisició de drons, terminals Comdes, dispositius de control i altres equips essencials, la major dotació destinada fins ara a reforçar els recursos materials de les policies locals.
L’estudi també assenyala que 79 cossos de Policia Local disposaven de drons en 2024, utilitzats principalment en tasques de recerca i seguiment, vigilància i altres serveis de seguretat.
A més, Emergències impulsarà una nova enquesta dirigida als cossos de policia local per a actualitzar les seues necessitats i definir noves prioritats en matèria de seguretat pública. El qüestionari recopilarà informació sobre plantilles, equipaments, infraestructures, mitjans tecnològics, integració en la xarxa Comdes i àrees sensibles com la violència de gènere, la protecció de menors, la salut mental o els delictes d’odi.
Segons ha destacat Valderrama, esta iniciativa permetrà orientar millor les futures polítiques de suport als cossos policials i reforçar la seua capacitat operativa davant els nous reptes en matèria de seguretat.