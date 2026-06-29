L’Hospital General de València amplia en més de 2.000 metres quadrats el servici d’Urgències

L’Hospital General de València impulsa una reforma integral del Servei d’Urgències, amb una ampliació de més de 2.000 m² i una inversió de 4,8 milions d’euros.
Esta actuació respon a una reivindicació històrica de la ciutadania i busca reforçar la capacitat assistencial davant la creixent demanda derivada de l’envelliment de la població.
El projecte inclou 14 nous boxs assistencials unificats, on es farà la valoració, infermeria i tractament en un mateix espai per a millorar l’eficiència. També es creen 2 boxs judicials, es reforcen els espais per a pacients crítics i complexos, i s’amplia la sala de tractaments curts fins a 19 seients. A més, es reorganitzen els circuits de triatge i s’afegeixen nous espais amb connexió directa amb Radiologia i Traumatologia.
Les obres es fan de manera escalonada per a mantindre l’atenció, i inclouen també una aposta per la sostenibilitat i l’eficiència energètica, amb la renovació de climatització i tancaments.