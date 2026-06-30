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Pérez Llorca defensa un model turístic sostenible per reforçar el lideratge de la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat a Benidorm un model turístic basat en l’equilibri i la sostenibilitat per continuar reforçant el lideratge de la Comunitat Valenciana.

Durant la inauguració de la VI Jornada OKTURISMO, el president ha destacat la importància del turisme com a motor econòmic i ha assegurat que és possible compatibilitzar l’activitat turística amb la qualitat de vida dels residents.

Pérez Llorca també ha anunciat que els pressupostos de la Generalitat incrementen un 21% la inversió en turisme, fins als 98 milions d’euros, i ha avançat la posada en marxa del nou Pla Estratègic de Turisme 2026-2030 per impulsar la competitivitat i diversificar l’oferta turística.

El cap del Consell ha reiterat el compromís de la Generalitat amb un model turístic sostenible que continue generant ocupació, riquesa i oportunitats durant tot l’any.

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