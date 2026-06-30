Benifaió homenatja els seus esportistes en una emotiva XI Gala de l’Esport

El Centre Cultural Enric Valor de Benifaió es va vestir de gala el passat divendres 27 de juny per a celebrar la XI edició de la Gala de l’Esport.
L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament i el Consell Municipal d’Esports, va aplegar un nombrós públic per a reconéixer el talent local amb el lliurament de 16 distincions a esportistes i entitats destacades en la temporada 2025/2026.
La cita va transcórrer en un ambient de gran germanor i celebració, posant en valor el bon moment que viu l’esport local, amb protagonisme també per a les veus dels esportistes sobre el significat de l’esport.
Tant l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, com la regidora d’Esports, Bibiana Piles, van destacar que estos guardons busquen reconéixer el sacrifici diari, la dedicació i la constància que hi ha darrere dels èxits aconseguits durant l’últim any.