Catadau vibra en el dia del seu patró, Sant Pere Apòstol, entre festa i tradició

El municipi de Catadau va viure una de les jornades més intenses i esperades de les seues festes patronals: el 29 de juny, Sant Pere Apòstol.
La vesprada va començar amb els tradicionals actes religiosos i culturals, que van donar pas a una colorida cercavila on les bandes de música, els balls regionals i els festers i clavaris van ser els protagonistes.
Finalment, una solemne processó va tancar la festivitat.
Veïns i visitants de tota la comarca es van reunir als carrers de la localitat per gaudir d’una programació plena d’activitats per a totes les edats.
L’Ajuntament ha destacat l’alta participació i el comportament exemplar de tots els assistents en aquest dia tan especial.