Comença la prohibició de les cremes agrícoles durant el període estival

Les cremes queden prohibides de l’1 de juliol al 30 de setembre en terrenys situats a menys de 500 metres de sòl forestal
L’Ajuntament d’Alzira demana la col·laboració ciutadana per a previndre incendis forestals
Des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre quedaran totalment prohibides les cremes agrícoles en els camps situats a menys de 500 metres de sòl forestal, dins de l’àmbit d’afecció del Pla Local de Cremes Agrícoles d’Alzira.
Només es permetran les cremes en parcel·les situades a més de 500 metres de zona forestal, de dilluns a dissabte, excepte festius, i des de l’eixida del sol fins a les 11.00 hores, sempre que no estiga decretat el nivell de risc extrem d’incendis forestals (Alerta 3).
L’Ajuntament ha habilitat un visor web perquè els agricultors puguen consultar si les seues parcel·les es troben dins de l’àmbit d’afecció del Pla Local de Cremes.
També es recorda que la Generalitat Valenciana disposa d’un portal web per a consultar diàriament el nivell de risc d’incendi forestal per municipis.
L’Ajuntament d’Alzira demana respectar la normativa i fa una crida a la ciutadania perquè avise al 112 en cas de detectar fums sospitosos, amb l’objectiu de previndre incendis forestals.