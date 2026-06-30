El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana reconeix a Sueca per la seua solidaritat en el nombre de donacions

Al voltant de 150 suecans i suecanes són homenatjats per la seua contribució altruista a salvar vides
L’acte reconeix els “grans donants” i posa en valor la importància de donar sang de manera continuada
El municipi de Sueca ha sigut reconegut pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana per la seua solidaritat, tal com reflectix el nombre de donacions de sang i plasma que es realitzen al llarg de l’any
El Centre Municipal Bernat i Baldoví va acollir ahir a la vesprada un acte d’agraïment organitzat per esta institució, amb la col·laboració de l’Ajuntament, als quasi 200 donants que al llarg de la seua vida han contribuït a millorar la qualitat de vida d’altres persones.
L’acte ha reconegut els “grans donants”, persones que han realitzat almenys 25 o més de 50 donacions, destacant casos de fins a 114 aportacions.
La directora del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona, ha destacat la necessitat de donar sang de manera diària i ha animat especialment a la població jove a participar en les donacions.
La regidora de Sanitat i Promoció de la Salut, Carolina Torres, ha expressat la seua satisfacció pel reconeixement a Sueca i ha remarcat el creixement del nombre de donants al municipi.
L’alcalde, Julián Sáez, ha qualificat els donants com a “herois” i ha destacat el caràcter solidari del poble de Sueca, subratllant la importància d’ajudar els altres i mantindre una comunitat compromesa.