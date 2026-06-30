El president de la Generalitat destaca l’impuls històric a la Justícia amb la visita al nou Palau de Justícia d’Alzira

La modernització dels serveis públics i les infraestructures són aspectes clau per als ciutadans i han de marcar l’actualitat.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat este matí Alzira i ha posat en valor el fort impuls que el Consell està donant a l’administració de Justícia en la Comunitat Valenciana.
Esta àrea compta amb una dotació de 613 milions d’euros en els Pressupostos de 2026, el que suposa un increment del 5,6 % respecte a l’any anterior.
Estes declaracions s’han realitzat durant la visita al nou Palau de Justícia d’Alzira, una infraestructura que començarà a funcionar de manera imminent este mateix mes de juliol i que ha comptat amb una inversió de vora 23 milions d’euros.
Segons ha destacat Pérez Llorca, amb esta obra “es posa fi a una demanda històrica” tant del municipi com del seu partit judicial.
El president ha remarcat el compromís de la Generalitat amb la construcció i modernització de seus judicials sostenibles i còmodes, recordant actuacions com les de Llíria i Gandia, així com la rehabilitació del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, prevista per a finals d’enguany.
La nova seu d’Alzira posa fi a la dispersió dels huit jutjats del partit judicial, que fins ara es trobaven en tres edificis diferents. El trasllat es realitzarà de l’1 al 9 de juliol, beneficiant directament 200 professionals i més de 141.000 habitants de 23 municipis de la Ribera del Xúquer.
L’edifici, situat en una parcel·la de 4.800 m² cedida per l’Ajuntament, compta amb cinc plantes i un àtic, i està preparat per a acollir fins a 13 jutjats en el futur, amb 43 sales multiús, 71 despatxos, sala de lactància i espais especialitzats, convertint-se en una infraestructura moderna i totalment accessible.