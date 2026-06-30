Quart de Poblet dona la benvinguda a les rebaixes d’estiu donant suport al comerç local

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha iniciat la campanya de rebaixes d’estiu amb el repartiment de cartells i rètols en valencià a 55 establiments del municipi per donar suport al comerç de proximitat.
L’alcaldessa, Cristina Mora, i el regidor Fran Hidalgo han visitat alguns dels comerços participants, que lluïxen als seus aparadors els distintius de “Rebaixes” i “Descomptes”. A més, molts d’ells també estan adherits al Bo Comerç.
La iniciativa també pretén fomentar l’ús del valencià en l’àmbit comercial. Pròximament s’obrirà la convocatòria dels Premis a l’Ús del Valencià en el Comerç Local, que reconeixeran els establiments compromesos amb la promoció de la llengua.
Amb esta campanya, Quart de Poblet reforça el suport al comerç local i continua impulsant l’ús del valencià entre els establiments del municipi.