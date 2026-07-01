Alzira activa el voluntariat ambiental per a la campanya de prevenció d’incendis forestals d’aquest estiu

El dispositiu estarà operatiu de l’1 de juliol al 31 d’agost amb la coordinació de VACIF per a reforçar la vigilància del terme municipal.
Les persones voluntàries rebran formació específica i podran inscriure’s telemàticament per a participar en la protecció dels espais naturals.
L’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa el dispositiu de voluntariat ambiental per a la campanya de prevenció d’incendis forestals d’aquest estiu, coincidint amb l’augment del risc durant els mesos més calorosos. El servei estarà actiu de l’1 de juliol al 31 d’agost i comptarà amb la coordinació dels Voluntaris d’Alzira Contra Incendis Forestals (VACIF).
Les persones participants rebran formació específica per a detectar de manera precoç possibles focus de fum, informar i conscienciar els visitants dels paratges naturals i col·laborar en les tasques de prevenció i vigilància del terme municipal.
Des del consistori s’ha destacat el paper fonamental del voluntariat, que complementa el treball dels serveis públics durant l’època de màxim risc d’incendis. La iniciativa també s’ha obert a la participació del teixit associatiu i veïnal d’Alzira.
Segons ha explicat Josep Blanquer, representant de VACIF, el dispositiu cobrirà zones com els Paratges Naturals de la Murta i la Casella, la Barraca i la Garrofera, actuant cada vegada que s’active el nivell 3 o alerta roja, així com els caps de setmana i festius quan hi haja nivell 2 o alerta taronja.
Els equips de voluntariat realitzaran eixides preventives almenys tres dies per setmana, seguint itineraris estratègics pels punts més sensibles del terme municipal. A més de les tasques de vigilància, també desenvoluparan accions de sensibilització ambiental dirigides a la ciutadania.
Les persones voluntàries disposaran d’assegurança, dietes i d’una uniformitat bàsica, formada per una gorra i una samarreta oficial de la campanya, per a desenvolupar la seua labor amb totes les garanties.
Les inscripcions ja estan obertes i poden formalitzar-se de manera telemàtica a través del web de VACIF, en l’apartat «Fes-te voluntari», per a totes aquelles persones interessades a col·laborar en la protecció del patrimoni natural d’Alzira.