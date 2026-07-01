Alzira llança la campanya ‘Jo també tinc ADN alzireny’ per a censar els gossos del municipi

La Regidoria de Benestar Animal d’Alzira ha presentat la campanya ‘Jo també tinc ADN alzireny’
Una iniciativa que obliga a registrar tots els gossos del terme municipal mitjançant el seu patró genètic, tal com marca l’ordenança local.
Aquest nou registre censal, gestionat en col·laboració amb l’empresa ADN Canino, busca tant la protecció dels animals com el civisme als carrers.
La identificació es farà de manera indolora a través d’una mostra de saliva i complementarà el xip tradicional. A més, els gossos registrats portaran una xapa amb un codi QR amb les dades de contacte del propietari.