Carcaixent consolida un model de repartiment sostenible amb el projecte GARDEN

L’Ajuntament de Carcaixent ha fet balanç molt positiu del Projecte GARDEN
Una iniciativa destinada a descarbonitzar la logística agroalimentària del municipi amb un sistema de repartiment d’última milla cent per cent sostenible.
El projecte, cofinançat pel programa europeu Interreg Euro-MED, ha comptat amb la col·laboració dels comerciants locals i els usuaris, aconseguint reduir completament les emissions de CO₂ del servei gràcies a l’ús d’energia renovable procedent d’una planta fotovoltaica.
A més, el nou model ha permés disminuir el nombre de vehicles als carrers, reduir els costos de distribució i optimitzar el temps de les rutes, afavorint un transport més eficient i respectuós amb el medi ambient.
Amb el Projecte GARDEN, Carcaixent reforça el seu compromís amb la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i el suport al comerç local.