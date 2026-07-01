Educació destina més de 78 milions d’euros a les ajudes de menjador i transport escolar per al curs 2026-2027

La Conselleria reforça els serveis complementaris amb una major dotació per a garantir la igualtat d’oportunitats i facilitar la conciliació familiar.
La nova convocatòria incorpora mesures per a les famílies amb custòdia compartida i manté el suport als municipis rurals i en risc de despoblament.
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats destinarà més de 78 milions d’euros a les ajudes de menjador escolar i al transport escolar individual durant el curs 2026-2027, amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats, facilitar la conciliació familiar i assegurar l’accés de l’alumnat als centres educatius.
La convocatòria, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), reserva 76,275 milions d’euros per a les ajudes de menjador escolar, una quantitat que augmenta en 850.000 euros respecte a l’inici de la legislatura. Aquestes ajudes permetran finançar totalment o parcialment el servei en els centres sostinguts amb fons públics que disposen de menjador.
Les subvencions cobriran fins a 4,35 euros diaris per a l’alumnat d’Infantil, Primària i ESO, 5,54 euros en Educació Especial i fins a 12,35 euros en les escoles-llar. A més, es manté la possibilitat d’incrementar fins a un 30 % el cost del menú en centres situats en zones rurals, amb risc de despoblament o amb diversos aularis.
Pel que fa al transport escolar, la Conselleria destinarà 2,032 milions d’euros a les ajudes individuals dirigides a l’alumnat que, tot i complir els requisits, no pot ser inclòs en una ruta col·lectiva. Paral·lelament, continuarà finançant el transport escolar col·lectiu amb una inversió anual superior als 75 milions d’euros.
Amb caràcter general, podran beneficiar-se del servei els alumnes que tinguen el centre educatiu a una distància igual o superior als tres quilòmetres del seu domicili, així com l’alumnat escolaritzat en centres d’Educació Especial, unitats terapèutiques o centres assignats per resolució administrativa.
Com a principal novetat del curs 2026-2027, la convocatòria incorpora una mesura de conciliació per a les famílies amb custòdia compartida, que permetrà utilitzar de manera alternativa rutes o parades ja existents quan l’alumnat residisca periòdicament en dos domicilis diferents, sempre que aquesta mesura no implique crear noves rutes ni augmentar la despesa pública.
Amb aquestes actuacions, la Generalitat reforça el seu compromís amb una educació accessible i inclusiva, adaptant els serveis complementaris a les noves realitats familiars i garantint l’accés a l’educació de tot l’alumnat de la Comunitat Valenciana.