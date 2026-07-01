La 3a edició de “Entre Pa i Borreguet” d’Alzira corona a un entrepà fet amb pa de carabassa com el millor esmorzar

Alzira ha celebrat la tercera edició de la ruta dels esmorçars. “Entre pa i borreguet” és el nom que ha rebut esta activitat
Els veïns han tingut des del 20 d’abril fins al 20 de juny per a tastar els esmorzars presentats i triar qui és el millor.
Després del recompte de vots, l’establiment “ArtITapes” ha sigut el guanyador del premi “Borreguet d’Or 2026”. L’entrepà ha sigut elaborat amb solomillo ibèric, salsa romesco, verdures caramel·litzades, làmines de formatge parmesà i pa de carabassa artesanal del Forn Bernia, el qual també ha guanyat el “Borregot d’Or 2026”.
La iniciativa ha aconseguit fer valdre la tradició d’eixir als bars a esmorzar amb amics i familiars, un costum molt arrelat a la Comunitat Valenciana que es transmet de generació en generació.