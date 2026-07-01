La Setmana Santa Marinera acomiada el president Carles Genís

Carles Genís deixa la presidència després d’una etapa de compromís i creixement
La Setmana Santa Marinera reforça la seua projecció i agraeix la tasca de l’equip directiu
La Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València ha acomiadat el seu president, Carles Genís, després d’una etapa marcada per la proximitat, la dedicació i el compromís amb les confraries, germandats i corporacions.
Durant la seua presidència, la Setmana Santa Marinera ha reforçat la seua projecció, guanyant visibilitat i reconeixement, al mateix temps que ha impulsat la seua presència en els canals de comunicació i les xarxes socials.
La Junta Major també ha volgut agrair el treball de totes les persones que han format part de l’equip directiu, destacant l’esforç col·lectiu que ha fet possible el creixement de la celebració.
Amb un emotiu missatge de comiat, la gran família de la Setmana Santa Marinera ha donat les gràcies a Carles Genís pels anys de servei i dedicació al capdavant de la institució.