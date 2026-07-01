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Les persones majors de Quart de Poblet celebren el Festival d’Estiu dels tallers municipals

Quart de Poblet ha celebrat el Festival d’Estiu dels Tallers de Persones Majors, una jornada que ha servit per posar el punt final al curs i mostrar el treball realitzat pels participants.

El públic ha pogut gaudir de les actuacions del grup de Cant Coral Rondó, així com de les exhibicions de ball en línia i ballteràpia, en un ambient festiu i de convivència.

Les persones majors de Quart de Poblet mantenen una intensa activitat durant tot l’any gràcies a la variada programació impulsada per l’Ajuntament, que promou l’envelliment actiu amb tallers, activitats culturals, esportives i de convivència. El Festival d’Estiu ha permés mostrar una part del treball desenvolupat al llarg del curs.

La jornada posa en valor la participació activa de les persones majors i el compromís de l’Ajuntament de Quart de Poblet amb el seu benestar i qualitat de vida.

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