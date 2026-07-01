Sueca presenta oficialment les Falleres Majors i les Corts d’Honor de 2027

Sueca, capital de la Ribera Baixa, ha celebrat la presentació oficial a les autoritats de les Falleres Majors de 2027 i les seues Corts d’Honor al saló de plens de l’Ajuntament.
La Fallera Major Infantil, Paula Beteta, i la Fallera Major, Lucía Rumbau, junt amb les components de les seues Corts d’Honor, van ser rebudes per l’alcalde, Julián Sáez, el regidor de Falles, Alfredo Planells, el president de la Junta Local Fallera, Pau Tomás, i membres de la corporació municipal.
L’acte va servir per donar inici oficial a l’exercici faller 2027, en el qual les màximes representants de les Falles de Sueca seran les encarregades de representar el municipi i les seues comissions en els diferents actes festius.
L’alcalde va desitjar a Paula Beteta, Lucía Rumbau i les seues Corts d’Honor un any inoblidable, ple d’il·lusió i emocions, al costat de totes les comissions falleres de Sueca.