Ajuntament i Generalitat impulsen 1.200 habitatges protegits a la Torre

L’Ajuntament de València i la Generalitat han fet un nou pas en la reconstrucció de la Torre després de la dana amb la firma d’un protocol per a impulsar un Pla Especial Urbanístic que permetrà construir prop de 1.200 habitatges protegits en esta pedania.
Del total, 981 vivendes seran de venda protegida i 225 es destinaran a lloguer assequible, a més de reservar-se prop de 7.000 metres quadrats per a equipaments públics.
La intervenció forma part de la reconstrucció de la Torre després de les inundacions d’octubre de 2024 i incorpora criteris de major seguretat davant futurs episodis d’inundacions.
De fet, l’Ajuntament ja ha modificat el planejament urbanístic perquè les noves promocions disposen d’aparcaments en altura en lloc de soterranis. Segons ha anunciat l’alcaldessa, ja s’han presentat dos projectes adaptats a esta normativa que sumen 419 habitatges.
El nou desenvolupament també anirà acompanyat de més servicis públics per a atendre el creixement de la població.
L’Ajuntament destaca que esta actuació se suma a altres inversions per a ampliar el parc d’habitatge públic i a les obres de reconstrucció que s’estan executant a la pedania després de la dana.