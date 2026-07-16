Alcàsser gaudix del concert de la Mare de Déu del Carme

Alcàsser continua celebrant les festes en honor a la Mare de Déu del Carme.
Dimarts, la localitat va viure una de les cites més destacades de la programació amb el concert oferit per la Banda Simfònica de la SOMU.
El públic va gaudir d’un repertori d’alt nivell, amb peces tan reconegudes com el primer moviment de la Simfonia número 3 de Mahler, Lo cant del Valencià i una emotiva composició del director de la banda, David Penadés-Fasanar.
L’acte va reunir nombrosos assistents, que van omplir l’espai i van premiar amb un llarg aplaudiment la interpretació dels músics en una vetlada molt especial dins de les festes dedicades a la Mare de Déu del Carme.