RIBERA
TELEVISIÓ

Alzira exposa a Madrid la seua estratègia de reconstrucció i resiliència climàtica després de la DANA

L’alcalde, Alfons Domínguez, presenta l’Agenda Urbana de Reconstrucció en la Trobada Anual citiES 2030 junt amb altres municipis valencians

La ciutat ha mobilitzat més de 45 milions d’euros per a reconstruir infraestructures i adaptar-se al risc d’inundacions i al canvi climàtic

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha participat a Madrid en la Trobada Anual citiES 2030, una iniciativa impulsada per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, junt amb l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, en el marc de les missions europees de Ciutats i Adaptació.

Durant la jornada, Domínguez ha presentat l’Agenda Urbana de Reconstrucció d’Alzira, al costat de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, exposant els principals projectes que el municipi està desenvolupant per a recuperar els danys ocasionats per la DANA i preparar la ciutat davant futurs episodis d’inundacions.

Reconstrucció i adaptació al canvi climàtic

Entre les actuacions destacades es troben la reconstrucció del pont de Cabanyes i d’altres infraestructures crítiques, el trasllat del Camí del Barranc de la Casella i del Pavelló Pérez Puig a ubicacions més segures, la reparació de cobertes de centres educatius i edificis municipals, així com intervencions per a solucionar els problemes d’escorrenties a l’entorn de la Muntanyeta.

El pla també contempla la permeabilització de places i entorns escolars per a afavorir la infiltració de l’aigua, l’ampliació de la secció dels barrancs, la millora de les comportes dels col·lectors i la creació de noves zones verdes per a reduir la pressió sobre la xarxa de clavegueram.

Segons l’Ajuntament, estes actuacions combinen solucions basades en la infraestructura blava, orientades a reduir el risc d’inundacions, i en la infraestructura verda, destinada a mitigar els efectes del canvi climàtic i transformar la ciutat amb criteris de sostenibilitat.

Més de 45 milions d’euros mobilitzats

Per a desenvolupar este procés de reconstrucció, Alzira ha aconseguit mobilitzar més de 45 milions d’euros procedents de diferents administracions i fons europeus.

Entre les principals aportacions destaquen 20,9 milions d’euros del Ministeri de Política Territorial per a la reconstrucció d’infraestructures municipals, 11,95 milions del Fons de Solidaritat de la Unió Europea, 9,5 milions de fons FEDER destinats a projectes de resiliència davant les inundacions, 2,05 milions del Ministeri per a la Transició Ecològica per a actuacions de sanejament i 850.000 euros d’una nova convocatòria estatal per a projectes d’adaptació al risc d’inundació.

L’Ajuntament ha creat un equip específic per a coordinar la gestió de totes estes ajudes i garantir el compliment dels terminis administratius, amb l’objectiu de no perdre cap dels recursos destinats a la recuperació del municipi.

L’alcalde, Alfons Domínguez, ha assegurat que l’objectiu és “no tornar al mateix punt on estàvem, sinó reconstruir millor”, i ha destacat la importància de planificar infraestructures més segures i d’implicar la ciutadania en la cultura de la prevenció davant els riscos derivats del canvi climàtic.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats