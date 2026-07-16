Beniparrell celebra la seua emotiva ofrena a la Mare de Déu del Carme

La tradicional ofrena floral reunix centenars de veïns i veïnes en un dels actes més destacats de les festes patronals
La devoció, la tradició i la participació ciutadana tornen a protagonitzar una de les cites més esperades del programa festiu
Beniparrell ha celebrat un any més la tradicional i emotiva ofrena floral en honor a la Mare de Déu del Carme, un dels actes més significatius de les seues festes patronals que ha tornat a reunir nombrosos veïns i veïnes en una mostra de devoció, tradició i sentiment.
La celebració ha omplit els carrers del municipi de flors, color i emoció, amb la participació de representants de les festes, associacions locals i ciutadania, que han volgut retre homenatge a la patrona en una de les cites més esperades del calendari festiu.
Una tradició molt arrelada
L’ofrena floral s’ha desenvolupat en un ambient de respecte, germanor i participació, reafirmant-se com una de les tradicions més arrelades de Beniparrell i un acte que simbolitza el fort vincle del municipi amb les seues arrels i el seu patrimoni cultural.
Durant el recorregut, els participants han depositat les seues flors als peus de la Mare de Déu del Carme, protagonitzant una estampa carregada d’emoció que cada any reunix famílies, festers i veïnat.
Un dels moments més especials de les festes
Amb esta celebració, Beniparrell continua desenvolupant el programa de les seues festes patronals, que inclou activitats religioses, culturals i lúdiques dirigides a tots els públics.
L’ofrena floral torna així a consolidar-se com un dels moments més especials i representatius de les festes, convertint-se en un homenatge col·lectiu a la patrona i en una expressió de la identitat i la tradició del municipi.