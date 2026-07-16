La Conselleria amplia les mesures de suport a l’alumnat més vulnerable

La Conselleria d’Educació reforçarà a partir del curs 2026-2027 l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i ampliarà la cobertura de l’atenció educativa domiciliària.
Les noves instruccions, presentades este dijous als representants de l’ensenyament públic i concertat, incorporen mesures reclamades des de fa temps per les famílies i els centres educatius.
Entre les principals novetats destaca la reducció de la ràtio de les aules ordinàries de referència on hi haja alumnat de les Unitats Específiques en Centres Ordinaris (UECO), sempre que es produïsca una vacant.
A més, les famílies d’alumnes amb malalties cròniques o situacions sobrevingudes podran demanar l’atenció educativa domiciliària fora del termini ordinari de sol·licitud.
La resolució també manté les línies d’actuació dels centres d’educació especial, consolidant mesures que ja s’han aplicat en els darrers cursos.
Amb estes actuacions, la Conselleria assegura que continua avançant cap a un model educatiu més inclusiu, flexible i adaptat a les necessitats de cada alumne.