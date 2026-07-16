La Fe alerta del risc de tetraplegia per capbussades imprudents durant l’estiu

Els especialistes adverteixen que estos accidents poden provocar lesions medul·lars irreversibles o fins i tot la mort
L’Hospital recomana comprovar la profunditat de l’aigua, evitar el consum d’alcohol i seguir mesures de prevenció per reduir el risc de lesions cervicals
Els especialistes de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe han advertit sobre el risc que comporten les capbussades de cap imprudents durant els mesos d’estiu, un tipus d’accident que pot ocasionar tetraplegia, lesions medul·lars irreversibles o fins i tot la mort.
Encara que les campanyes de conscienciació han contribuït a reduir la incidència d’estos casos fins a una mitjana d’un o dos cada estiu, des del centre sanitari insisteixen en la necessitat de mantindre les mesures de prevenció, especialment en un període en què augmenten les activitats aquàtiques.
Lesions greus per un gest aparentment inofensiu
La especialista de la Unitat de Lesió Medul·lar, Carmen Grao, ha explicat que el descens dels casos és fruit de les campanyes preventives, però recorda que una capbussada mal executada pot provocar discapacitats permanents.
Per la seua part, la cap de la Unitat de Raquis, Teresa Bas, ha assenyalat que estes lesions es produïxen quan el cap impacta contra el fons, roques o altres superfícies dures, transmetent tota la força del colp al raquis cervical. Esta descàrrega sobtada pot provocar lesions medul·lars greus, traumatismes cranioencefàlics i la pèrdua permanent de mobilitat de les quatre extremitats.
Els especialistes recorden que estos accidents no només es produïxen al mar o en zones rocoses, sinó també en piscines, així com durant pràctiques de risc com el balconing o les volteretes des d’altura.
A més, adverteixen que el consum d’alcohol o altres substàncies pot alterar la percepció del perill i afavorir salts sense calcular correctament la profunditat de l’aigua.
La prevenció, la millor eina
Des de La Fe insistixen que la millor manera d’evitar estes lesions és adoptar mesures preventives abans de banyar-se.
Entre les principals recomanacions destaquen comprovar sempre la profunditat de l’aigua, entrar-hi de manera progressiva i preferiblement de peu, evitar llançar-se corrent contra les ones, respectar la senyalització de les zones de bany i no consumir alcohol ni altres substàncies que alteren la percepció del risc.
En cas de decidir capbussar-se de cap, els professionals recomanen mantindre els braços estirats per protegir la zona cervical.
Com actuar davant un accident
Els especialistes també recorden que, si es produïx un accident, és fonamental immobilitzar la víctima, evitar moviments innecessaris i moure-la únicament “en bloc”. Així mateix, recomanen telefonar immediatament al 112 i esperar l’arribada dels serveis d’emergència, evitant sempre el trasllat en vehicles particulars per no agreujar les possibles lesions medul·lars.