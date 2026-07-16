La Generalitat destina més de 16 milions d’euros per a impulsar la pesca i l’aqüicultura sostenibles

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat més de 16 milions d’euros en ajudes per a impulsar la pesca i l’aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.
L’anunci s’ha fet durant la visita a la Confraria de Pescadors de Gandia, coincidint amb la celebració de la Mare de Déu del Carme i la Mare de Déu Blanqueta.
Les ajudes, finançades a través del Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura, es desplegaran entre els anys 2026 i 2029.
Del total, 5 milions d’euros es destinaran a fomentar la pesca sostenible, 10,9 milions a l’aqüicultura i 300.000 euros a campanyes de promoció dels productes pesquers.
Els primers 6 milions d’euros corresponents a 2026 ja es poden sol·licitar.
El cap del Consell també ha destacat que el pressupost destinat al sector pesquer ha augmentat prop d’un 40% i que més de 20 milions d’euros són ajudes directes.
Durant la seua intervenció, Pérez Llorca ha traslladat el suport del Consell als pescadors valencians i ha reivindicat la necessitat que la Unió Europea flexibilitze les restriccions que afecten la pesca al Mediterrani.
Segons la Generalitat, estes ajudes busquen reforçar un sector que afronta importants reptes, com la falta de relleu generacional, l’augment dels costos i les limitacions imposades a l’activitat pesquera.