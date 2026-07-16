LA UNIÓ reclama més eines per a protegir el cultiu de l’arròs

La Unió Llauradora alerta que la nova campanya de l’arròs comença marcada per la incertesa.
L’organització denuncia que la retirada contínua de productes fitosanitaris, sense alternatives eficaces, posa en perill la viabilitat econòmica de moltes explotacions.
Segons explica, el Ministeri d’Agricultura ha informat que durant 2026 deixaran d’estar disponibles altres 35 productes fitosanitaris, una situació que dificulta encara més la lluita contra la Pyricularia, un fong que ha provocat importants pèrdues als arrossars valencians en les últimes campanyes.
LA UNIÓ reclama a les administracions que autoritzen noves matèries actives que ja s’utilitzen en altres països o cultius, i proposa que els tractaments excepcionals es puguen aplicar durant els períodes en què els camps estan sense aigua, amb totes les garanties ambientals.
L’organització també denuncia les traves per a utilitzar drons en l’aplicació de tractaments fitosanitaris. Assegura que esta tecnologia és més precisa i redueix l’impacte ambiental, però lamenta que la normativa actual continue impedint-ne l’ús de manera generalitzada.
Des de LA UNIÓ adverteixen que, sense eines eficaces i amb unes exigències que no s’apliquen als productes importats de fora de la Unió Europea, el futur del cultiu de l’arròs valencià es veu cada vegada més compromés.