L’IVAM inaugura l’exposició “Te llamo Cuerpo”

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) inaugura este dijous l’exposició “Te llamo Cuerpo”, una mostra que reunix 52 obres d’Irene Grau i Marco Giordano.
La proposta reflexiona sobre el concepte de cos més enllà de la dimensió humana, entenent-lo també com a paisatge, territori i empremta de la relació entre les persones i el medi
L’exposició és fruit de la col·laboració entre l’IVAM i la Fundació Sandretto Re Rebaudengo de Madrid, dins d’un programa d’intercanvi internacional que, després del seu pas per València, continuarà a Itàlia l’any 2027.
Comissariada per Alicia Ventura i Bernardo Follini, la mostra reunix pintura, fotografia, escultura i instal·lacions. Irene Grau centra el seu treball en les transformacions que l’activitat humana provoca sobre el paisatge, especialment a través de l’extractivisme, la mineria i la indústria ceràmica.
Per la seua banda, Marco Giordano investiga els materials que fan possible la transició energètica i reflexiona sobre l’origen de l’energia i l’impacte de la seua producció sobre el territori.
Segons la directora de l’IVAM, Blanca de la Torre, els dos artistes compartixen una mirada ecosocial que convida a entendre que qualsevol transformació del paisatge també transforma els cossos.
Amb esta exposició, l’IVAM reforça la seua aposta per la col·laboració internacional i per projectes que conviden a repensar la relació entre les persones, la natura i el futur del planeta.