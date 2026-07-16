Quart de Poblet premia l’ús del valencià al comerç local

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha obert el termini per participar en la sisena edició dels Premis per l’Ús del Valencià en el Comerç Local
Una iniciativa que reconeix els establiments que fomenten l’ús de la llengua en la seua activitat diària.
La convocatòria, impulsada pel Servei de Normalització Lingüística amb la col·laboració de la Diputació de València, està dirigida a comerços, empreses i serveis del municipi. Els premis es dividixen en dos modalitats: l’ús del valencià en la retolació i el material imprés (factures, fullets o bosses) i l’ús de la llengua en les noves tecnologies, com les pàgines web, les xarxes socials o els programes de gestió.
En cada categoria es concediran tres guardons de 600, 500 i 400 euros, a més d’un distintiu que acreditarà els establiments premiats pel seu compromís amb la promoció i la dignificació del valencià.
El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de setembre i es farà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Entre els criteris de valoració destaquen el bon ús del valencià, la quantitat de materials elaborats en esta llengua i el compromís dels comerços amb la seua promoció.