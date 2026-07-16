València estrena l’Agència Municipal del Lloguer per mobilitzar vivendes buides i oferir lloguers més assequibles

La primera Agència Municipal del Lloguer de València es posa en marxa demà, 17 de juliol, amb l’objectiu d’abaratir els preus del lloguer i traure al mercat les vivendes buides.
La nova eina, gestionada per AUMSA, connectarà propietaris i inquilins, garantint el cobrament puntual de les rendes, el manteniment dels habitatges i lloguers més assequibles.
L’agència començarà a funcionar després de la firma d’un conveni entre AUMSA, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària i l’associació APIVA.
Els propietaris cediran la gestió de la vivenda durant set anys i tindran assegurat el cobrament del lloguer, mentre que AUMSA seleccionarà els inquilins i assumirà les reparacions menors.
La iniciativa també disposarà d’una pàgina web i un telèfon gratuït per a informar tant els propietaris com les persones interessades a accedir a un habitatge de lloguer a un preu més assequible.