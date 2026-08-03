Aldaia es xopa de diversió en la seua vesprada més acolorida

Les Festes Majors d’Aldaia van viure aquest divendres una de les cites més esperades i multitudinàries per als joves, on la música, el ball i els pigments en pols van transformar la Plaça Corts Valencianes en un autèntic llenç en blanc.
La vesprada d’aquest divendres 1 d’agost, la Plaça Corts Valencianes d’Aldaia va convertir-se en l’epicentre de la festa, el ritme i el color.
Centenars de veïns i veïnes, majoritàriament joves vestits amb la imprescindible samarreta blanca, es van donar cita a les 19:00 hores per a gaudir d’un dels esdeveniments més viscuts de les Festes Majors de 2025: la festa dels colors.
Des de primera hora de la vesprada, l’ambient preveia la gran explosió d’alegria. L’alcalde d’Aldaia no es va voler perdre l’inici de la jornada i va destacar el sentit d’aquesta celebració tan especial per al municipi.
L’esdeveniment va comptar amb una organització cuidada al detall per a garantir que la diversió fora la gran protagonista de la jornada en un entorn segur i familiar. En aquest sentit, el primer edil va fer valdre l’esperit d’aquesta iniciativa municipal.
L’activitat, impulsada des de l’àrea de Joventut, tenia un objectiu clar: oferir una alternativa d’oci saludable on el dinamisme i el bon rotllo foren contagiosos.
El repartiment del material a l’entrada del recinte va ser un dels moments més viscuts de l’inici de la vesprada. Fundes impermeables per a protegir els telèfons mòbils, ulleres de sol i les esperades boses de pigment 100% natural van anar passant de mà en mà.