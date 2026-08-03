Benimodo tanca amb èxit una nova edició del Festival A la Fresca 2026

Benimodo ha acomiadat una nova edició del Festival A la Fresca 2026 amb un concert celebrat a la Casa de la Cultura, que va posar el punt final a diverses setmanes de programació cultural al municipi.
La vetlada va estar protagonitzada per dos joves músics de Benimodo, acompanyats per altres dos intèrprets, que van oferir un recorregut per la música americana en una actuació que va destacar per la seua qualitat artística i que va rebre una gran acollida per part del públic.
Des de l’Ajuntament han valorat molt positivament el desenvolupament del festival i han expressat el desig que, en pròximes edicions, siguen cada vegada més els músics locals, especialment els de la Societat Unió Musical de Benimodo, els que formen part de la programació.
El consistori també ha agraït la implicació del personal municipal, dels serveis tècnics, del fotògraf Enrique Martínez i, especialment, del públic assistent, que ha omplit els diferents actes del festival i ha tornat a demostrar el seu suport a la cultura.