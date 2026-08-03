Cullera descobreix una praderia de posidònia oceànica davant de la seua costa

La troballa, situada a un quilòmetre de la platja del Brosquil, confirma l’excel·lent estat del fons marí cullerenc
L’Ajuntament i ARCAM continuaran els treballs per ampliar el coneixement i la conservació d’aquest ecosistema
Els treballs de prospecció submarina desenvolupats per l’Associació per a la Recuperació i Conservació de l’Arqueologia en la Mar (ARCAM), en col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera, han permés localitzar una extensa praderia de posidònia oceànica en excel·lent estat de conservació davant del litoral del municipi.
La praderia s’ha detectat a un quilòmetre de la platja del Brosquil, entre 6 i 9 metres de profunditat, després de diverses immersions que han confirmat la presència de nombrosos punts de posidònia georeferenciats. Les primeres observacions indiquen que la praderia podria tindre una extensió molt superior a la identificada inicialment.
Esta descoberta confirma la bona qualitat ambiental de les aigües de Cullera, ja que la posidònia només creix en ecosistemes marins saludables. A més de produir oxigen i absorbir diòxid de carboni, les seues praderies són refugi i zona de reproducció de nombroses espècies marines. L’Ajuntament de Cullera i ARCAM continuaran investigant aquest espai per aprofundir en el seu coneixement i garantir-ne la conservació.