Juliol de 2026, el més càlid registrat a la Comunitat Valenciana

AVAMET confirma un mes històric amb 17 dies per damunt dels 40 °C i màximes de fins a 45,5 °C
La calor extrema s’ha estés per tot el territori, amb nits tropicals i un elevat estrés tèrmic
El juliol de 2026 s’ha convertit en el mes més càlid registrat a la Comunitat Valenciana, segons les dades de l’Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET). El període ha estat marcat per una calor excepcional i persistent, amb 17 jornades en què els termòmetres van superar els 40 °C en algun punt del territori.
La temperatura més alta es va registrar a la Pobla Llarga, amb 45,5 °C, seguida de Villena (45,1 °C), Ontinyent (44,5 °C) i Llocnou d’en Fenollet (44,3 °C). Altres municipis com Jalance, Orihuela, Requena i Sumacàrcer també van superar els 41 °C, confirmant l’abast generalitzat de l’episodi de calor.
Els experts assenyalen que este juliol reforça la tendència de estius cada vegada més extrems, amb temperatures molt elevades tant de dia com de nit. La persistència de les nits tropicals i la manca de descans tèrmic han provocat un important estrés ambiental en gran part de la Comunitat Valenciana.