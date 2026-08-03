La Societat Artística Musical de Benifaió celebra el seu Centenari

L’entitat rep la Medalla d’Or de la FSMCV en un acte d’homenatge a cent anys d’història musical
L’Ajuntament de Benifaió reconeix la trajectòria de la societat amb una placa commemorativa
La Societat Artística Musical de Benifaió va celebrar diumenge un dels actes més destacats del seu Centenari (1926-2026) amb una emotiva cerimònia al pati del col·legi Santa Bàrbara. L’esdeveniment va reunir expresidents, exdirectors, Muses i Dames de la Música, així com diverses generacions de músics que han format part de l’entitat al llarg dels seus cent anys d’història.
Un dels moments més emotius de la jornada va ser la lliurament de la Medalla d’Or de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), un dels màxims reconeixements de la Federació, que posa en valor la tasca cultural, educativa i social desenvolupada per la societat musical durant un segle.
L’acte va comptar també amb la presència de la Corporació Municipal de Benifaió, que va lliurar una placa commemorativa a l’entitat. L’alcaldessa, Marta Ortiz, va destacar el paper de la música com a element d’unió i identitat del municipi. La celebració del Centenari culminarà el pròxim mes de novembre amb els actes de Santa Cecília.