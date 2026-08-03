L’Ajuntament de València enllesteix el reasfaltatge de la Gran Via del Marqués del Túria

L’Ajuntament de València té previst finalitzar en una setmana les obres d’asfaltatge de la Gran Via del Marqués del Túria, la primera intervenció integral en més de 30 anys.
Executada per Pavasal amb una inversió de més d’1 milió d’euros, l’actuació abasta més de 22.000 metres quadrats entre l’avinguda de Jacinto Benavente i la confluència de Regne de València amb el carrer de Russafa.
En les obres s’ha emprat asfalt fonoabsorbent, un material que permet la reducció de fins a 10 decibels del soroll del trànsit, millora l’adherència i rebaixa un 20% les emissions de CO₂.
El pla s’ha coordinat amb veïns i comerciants, mantenint operatives les sis parades de l’EMT de la zona. Ara mateix s’ultimen els detalls i es repinta la senyalització horitzontal per a donar per conclosos els treballs.