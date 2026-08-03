Les famílies de Xirivella ja poden sol·licitar les ajudes municipals per a la tornada a l’escola

Les subvencions oscil·len entre 40 i 60 euros segons l’etapa educativa i es poden tramitar telemàticament
Les compres hauran de realitzar-se en papereries adherides del municipi per a impulsar el comerç local
Les famílies de Xirivella ja poden presentar les sol·licituds de les ajudes municipals per a la compra de material escolar del curs 2026-2027. Les subvencions són de 50 euros per a Infantil, 40 euros per a Primària i Secundària i 60 euros per a Batxillerat, Formació Professional, Educació Especial i alumnat d’aules UECO.
La tramitació es realitza a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, mitjançant certificat digital. Les persones que no en disposen poden obtindre’l en línia o presencialment al consistori. A més, des de l’1 de setembre també es podran presentar les sol·licituds de manera presencial al departament d’Educació.
Per a beneficiar-se de les ajudes, el material escolar s’haurà d’adquirir en les papereries de Xirivella adherides al programa, presentant un tiquet diferent per cada alumne. L’Ajuntament manté per segon any consecutiu les quanties incrementades amb l’objectiu de donar suport a les famílies i impulsar el comerç local.