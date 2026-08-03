Sanitat constituïx el Comité de Cures d’Infermeria de la Comunitat Valenciana

El nou òrgan assessorarà en la planificació i millora dels serveis d’infermeria del sistema públic de salut
L’objectiu és garantir unes cures de qualitat davant l’envelliment de la població i l’augment de la cronicitat
La Conselleria de Sanitat ha constituït el Comité de Cures d’Infermeria de la Comunitat Valenciana, un nou òrgan tècnic de caràcter consultiu que s’encarregarà d’analitzar, planificar i proposar millores en l’organització de les cures d’infermeria dins del sistema públic de salut.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que este comité reforça el compromís amb una sanitat més segura, eficient, equitativa i sostenible, així com amb una atenció més pròxima a les necessitats dels pacients i les seues famílies.
Entre les seues funcions destaquen l’anàlisi del model actual de cures, la proposta de criteris per al dimensionament dels recursos humans, l’elaboració de ràtios de personal d’infermeria, la definició d’indicadors de qualitat i seguretat i l’emissió d’informes tècnics. El comité dependrà de la Secretaria Autonòmica de Sanitat i estarà integrat per representants d’Atenció Primària i Hospitalària de les agrupacions sanitàries de València, Castelló i Alacant.