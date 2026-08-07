Albalat de la Ribera tanca un intens “Juliol a la Fresca” amb cultura, tradició i participació veïnal

Albalat de la Ribera ha posat el punt final a una nova edició del “Juliol a la Fresca 2026”
Una programació que, junt amb la celebració de la Festivitat dels Sants de la Pedra, ha omplit el municipi d’activitats culturals, festives i d’oci durant tot el mes de juliol.
L’Ajuntament ha compartit un resum d’imatges de les diferents propostes organitzades, que han comptat amb una destacada participació de veïns i visitants, consolidant esta iniciativa com una de les cites més esperades de l’estiu.
Malgrat ser un dels municipis més menuts de la Ribera Baixa, Albalat de la Ribera continua demostrant la seua capacitat per oferir una programació variada dirigida a tots els públics. Concerts, activitats culturals, actes tradicionals, propostes familiars i celebracions populars han convertit el poble en un espai de convivència i dinamització durant tot el mes.
Entre les activitats més singulars ha destacat TRAMA MED, una intervenció artística desenvolupada al carrer Cabanyal que ha convertit l’espai públic en una gran obra col·lectiva. El projecte naix amb la voluntat de transformar el carrer en un teixit de memòria, connectant el paisatge, l’aigua, les persones i la història d’Albalat de la Ribera a través d’un disseny que convida a redescobrir el poble des d’una nova mirada. Més que una pintura sobre el paviment, l’acció ha volgut crear un espai de trobada, identitat i participació ciutadana.
Des de l’organització també s’ha volgut reconéixer la col·laboració dels veïns i veïnes del carrer Cabanyal, la implicació dels quals ha sigut fonamental per fer possible esta proposta artística, convertint-la en una obra compartida per tota la comunitat.
L’Ajuntament ha agraït igualment la implicació de les entitats, associacions i col·lectius locals que han col·laborat en l’organització del Juliol a la Fresca, així com la participació de tota la ciutadania, peça clau perquè la programació haja tornat a ser un èxit.
Amb iniciatives com esta, Albalat de la Ribera reafirma la seua aposta per mantindre una intensa activitat cultural i festiva al llarg de l’any, demostrant que, malgrat la seua dimensió, és un municipi amb una gran vida social i cultural.