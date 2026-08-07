València reforçarà la seguretat amb drons i equips de salvament durant l’eclipsi solar del 12 d’agost

L’operatiu especial inclourà drons, equips de salvament aquàtic i la constitució del Cecopal per a coordinar tots els servicis municipals
L’Ajuntament recomana utilitzar el transport públic i evitar desplaçaments innecessaris davant l’afluència prevista de milers de persones
L’Ajuntament de València ha dissenyat un dispositiu especial de seguretat amb prop de 200 efectius per a garantir el correcte desenvolupament de l’eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost. L’operatiu inclourà la constitució del Cecopal i una coordinació especial entre els diferents servicis municipals.
Com a principal novetat, la Policia Local i els Bombers desplegaran drons i equips de salvament aquàtic a les platges de la Malva-rosa, Pinedo i l’Albufera per a reforçar la vigilància, previndre incidències i millorar la resposta davant qualsevol emergència. El Punt Oficial d’Observació s’instal·larà en 850 metres de les platges de la Malva-rosa i el Cabanyal.
L’Ajuntament recomana evitar desplaçaments innecessaris, comprovar si l’eclipsi pot observar-se des de prop del domicili i, en cas de desplaçar-se, optar pel transport públic. La regidora i alcaldessa en funcions, Julia Climent, ha destacat l’experiència dels servicis municipals en dispositius similars, com el desplegat durant la Nit de Sant Joan.