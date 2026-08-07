Torrent reforça la lluita contra els abocaments il·legals amb sancions de fins a 2.000 euros

L’Ajuntament de Torrent ha intensificat la lluita contra els abocaments il·legals en la via pública amb l’obertura de nous expedients sancionadors que poden arribar fins als 2.000 euros.
La mesura pretén frenar l’abandó d’enderrocs, restes d’obra, poda, estris i altres residus en diferents punts del terme municipal, reforçant la vigilància i la identificació dels responsables.
La Policia Local, amb el suport de les càmeres del CISEM, els drons i la col·laboració ciutadana, ha incrementat els controls en zones especialment sensibles com El Vedat, urbanitzacions, camins rurals i àrees de contenidors. Gràcies a este dispositiu ja s’han identificat particulars i empreses responsables de diversos abocaments, alguns dels quals han derivat en sancions econòmiques, mentre altres expedients continuen en tramitació.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat que l’objectiu és impedir que estes conductes queden impunes i protegir el patrimoni natural i urbà de la ciutat. Per la seua part, la regidora de Seguretat Ciutadana, Sonia Roca, ha posat en valor la tasca de la Policia Local, mentre que el regidor d’Urbanisme i Medi Ambient, José Gozalvo, ha remarcat la importància de combinar vigilància, prevenció i conscienciació ciutadana.
Paral·lelament, l’Ajuntament està instal·lant nova senyalització informativa en els punts més conflictius per recordar la prohibició d’abandonar residus fora dels espais habilitats i advertir de les sancions previstes. El consistori fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania per mantindre Torrent neta i preservar els seus espais públics i naturals.