El dia gran arriba a Polinyà de Xúquer amb una emocionant processó en honor al Santíssim Crist de la Sang

El 6 d’agost a Polinyà s’ha viscut amb molta emoció i al carrer. Els festers han plantejat plena d’activitats i per açò els veïns no tenien excusa de quedar-se a casa.
El matí, ple d’actes, ha donat pas a una de les vesprades més emotives de tot l’any. Després de la Cercavila, ha arribat la solemne processó en honor al Santíssim Crist de la Sang.
Parla Eugenia Ferrús, la Regina de Polinyà de Xúquer de 2026. El seu somriure delata l’emoció que sent després d’haver aconseguit allò que somiava des de xicoteta.
Els veïns esperen este dia durant tot l’any. Aixina que guarden les seues millors vestimentes per a este moment.
Els festers de Polinyà han aconseguit preparar un dia ple de festa i activitats per compartir amb la resta de veïns. Ells són una peça fonamental del poble.
Ell serà fester l’any que ve. Tot i que no ha arribat el seu moment encara, ja té clara una cosa sobre les festes que prepararà amb la resta de festers.
Joan, el seu amic, no té la mateixa sort. Ell no serà fester l’any que ve perquè per a exercir eixe paper cal sacrifici, compromís i honestedat.
Però no hi ha mal que per bé no vinga i Joan ja sap quin serà el seu pla per a les pròximes festes.
Però a banda dels festers, a Polinyà n’hi ha un altre ingredient fonamental perquè la festa funcione. Són els damos.
Ser damo amb la resta d’amics és un gran goig. I encara que potser al principi no es tinga clar, sempre s’acaba formant part del grup.
Com els festers, els pròxims damos també esperen ansiosos les pròximes festes per donar-lo tot.