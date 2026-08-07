Ferran Torres serà ambaixador de la Comunitat Valenciana durant els pròxims dos anys

El futbolista de Foios promocionarà la marca Comunitat Valenciana sense contraprestació econòmica i participarà en tres actes anuals
La Generalitat també proposarà concedir la Distinció del 9 d’Octubre a Ferran Torres i Álex Grimaldo pel seu èxit com a campions del món
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentat el futbolista Ferran Torres com a nou ambaixador de la Comunitat Valenciana, després de la signatura d’un protocol de col·laboració de dos anys de duració i sense cost econòmic directe per al jugador. L’acord busca reforçar la projecció nacional i internacional de la marca Comunitat Valenciana i posar en valor els seus atractius turístics, culturals, esportius i gastronòmics.
Pérez Llorca ha destacat la generositat, l’esforç, la humilitat i l’orgull de les seues arrels del futbolista de Foios, a qui ha qualificat com un exemple per a la joventut valenciana. També ha recordat el seu compromís amb la Comunitat durant la dana i el gest de celebrar el Mundial amb la Senyera, una imatge que, segons el president, va emocionar els valencians.
A més, el cap del Consell ha anunciat que proposarà concedir la Alta Distinció de la Generalitat del 9 d’Octubre als futbolistes valencians Ferran Torres i Álex Grimaldo, en reconeixement a la seua trajectòria esportiva i al paper que exercixen com a referents dins i fora dels terrenys de joc. El conveni preveu la participació de Ferran Torres en tres actes anuals de promoció de la Comunitat Valenciana, assumint la Generalitat únicament les despeses de desplaçament i allotjament.