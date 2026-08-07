La Generalitat activa el nivell màxim de preemergència per incendis a tota la Comunitat Valenciana el dia de l’eclipsi

La mesura comporta el tancament dels parcs naturals de Castelló i València, així com de Mariola, la Marjal de Pego-Oliva i el Carrascal de la Font Roja
També es prohibix el trànsit per sendes forestals, les acampades i qualsevol ús del foc per a minimitzar el risc d’incendis durant el 12 d’agost
La Generalitat ha declarat el nivell 3 de preemergència (risc màxim) per incendis forestals a tota la Comunitat Valenciana durant la jornada del 12 d’agost, coincidint amb l’eclipsi solar total. La mesura, publicada al DOGV, pretén reduir el risc davant les aglomeracions previstes i reforçar la protecció dels espais naturals.
Entre les restriccions destaca el tancament dels parcs naturals de les províncies de Castelló i València, així com de la Marjal de Pego-Oliva, la Serra de Mariola i el Carrascal de la Font Roja. També es prohibix el trànsit de persones per sendes i terreny forestal, qualsevol ús del foc, les activitats recreatives amb flama i la circulació esportiva en zones forestals, a més del tancament dels centres d’interpretació dels espais protegits.
A més, els dies 11 i 12 d’agost quedaran suspeses les acampades, els bivacs i diverses activitats recreatives en terrenys forestals gestionats per la Generalitat. El Consell recomana evitar desplaçaments innecessaris, observar l’eclipsi des de llocs pròxims al domicili o des dels punts oficials habilitats i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d’emergència i seguretat.